Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави раскритиковал французского лидера Эмманюэля Макрона за ошибку в названии Персидского залива. Ранее Макрон назвал залив "Арабским". Президент франции писал в Twitter, что "на Аравийском полуострове и в Арабо-Персидском заливе" будет размещена французская оперативная группа "Ягуар" для "обеспечения безопасности в регионе".
"Я бы хотел напомнить господину Макрону, что залив, находящийся к югу от Ирана, имеет только одно название. И это Персидский залив. Ваше военное присутствие в Персидском заливе также ошибочно, как и то, как вы его называете", - ответил Макрону Мусави.
Депутат Госдумы прокомментировал сообщения, что в составе рабочей группы по поправкам в Конституцию есть депутаты и сенаторы с двойным гражданством.