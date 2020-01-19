В Иране раскритиковали Макрона за ошибку в названии Персидского залива

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави раскритиковал французского лидера Эмманюэля Макрона за ошибку в названии Персидского залива. Ранее Макрон назвал залив "Арабским". Президент франции писал в Twitter, что "на Аравийском полуострове и в Арабо-Персидском заливе" будет размещена французская оперативная группа "Ягуар" для "обеспечения безопасности в регионе".