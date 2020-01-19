Президент России Владимир Путин прибыл в Берлин для участия в Международной встречи по ливийскому конфликту. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что перед участием в мероприятии Путин проведет встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
Организатором Международной встречи по Ливии выступила Германия. В мероприятии примут участие Франция, Россия, Турция, Алжир, США, Великобритания, Китай, ОАЭ и Египет, чтобы решить хаос, который возник в Ливии после убийства Муаммара Каддафи.
Депутат Госдумы прокомментировал сообщения, что в составе рабочей группы по поправкам в Конституцию есть депутаты и сенаторы с двойным гражданством.