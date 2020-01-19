Британцы хотят устроить бойкот Меган Маркл

В социальных сетях жители Великобритании активно обсуждают недавние сенсационные новости королевской семьи. Принц Гарри и Меган Маркл решили отречься от престола и покинуть страну. Пользователи соцсетей обвиняют во всем супругу принца и утверждают, что она стала причиной раскола королевской семьи.

Многие британцы пишут, что "не могут терпеть Меган Маркл" и предлагают объявить ей бойкот. Также высказывается мнение, что супруги должны вернуть в казну деньги, которые были потрачены на организацию их свадьбы. Практически все критики Маркл утверждают, что она оказывает на принца Гарри давление из-за чего он вынужден был принять решение покинуть свою семью.

Однако нашлись и те, кто желает принцу Гарри и Меган Маркл удачи в новой жизни. Но почему-то доброжелательных пользователей в разы меньше, чем негативно настроенных.