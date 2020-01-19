Economist пояснил, почему Гарри и Меган опасны для британской монархии

Британский журнал The Economist опубликовал статью, в которой назвал пока еще принца Гарри и Меган Маркл "угрозой для короны". Фотографии принца и его супруги были напечатаны рядом с фотографией Карла Маркса, который предсказывал падение британской монархии.

Маркс высказывался в своих трудах, что капитализм должен уничтожить все остатки феодализма, включая так называемое "феодальное начальство". Однако британская монархия оказалась куда сильнее, чем предполагал Маркс. Позже этот феномен объяснил третий редактор журнала The Economist Уолтер Бэджет. По его мнению, британская монархия не взяла курс на подрыв капитализма, а стала действовать как клей в разделенном на антагонистические классы обществе и отвлекая массы от реального источника власти.

Сейчас своим решением отречься от короны принц Гарри и Меган Маркл вновь наталкивают британское общество о продолжительное дискуссии на тему необходимости британской монархии.