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Источник Правда.Ру

В Киев доставили тела погибших в авиакатастрофе украинцев

Мир » Бывший СССР » Украина

Ил-75 военно-воздушных сил Украины 19 января приземлился в киевском аэропорту Борисполь. Самолет доставил в столицу тела 11 погибших украинцев в результате авиакатастрофы под Тегераном.

Напомним, Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января в Тегеране из-за попадания иранской ракеты. В результате крушения лайнера погибло 176 человек. Среди пассажиров было 11 граждан Украины.

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