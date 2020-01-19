В Киев доставили тела погибших в авиакатастрофе украинцев

Ил-75 военно-воздушных сил Украины 19 января приземлился в киевском аэропорту Борисполь. Самолет доставил в столицу тела 11 погибших украинцев в результате авиакатастрофы под Тегераном.

Напомним, Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января в Тегеране из-за попадания иранской ракеты. В результате крушения лайнера погибло 176 человек. Среди пассажиров было 11 граждан Украины.