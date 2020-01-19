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Источник Правда.Ру

Американские православные освятили Атлантический океан

Мир

В районе Брайтон-Бич в США собрались православные для участия в обряде освящения Атлантического океана. Провел праздничную службу священник храма святого Иоанна Кронштадтского РПЦ Максим Плисков. На водосвятном молебне присутствовало около 70 человек, включая англоязычных православных.

Некоторые православные даже специально прибыли на молебен из других американских штатов. Большинство присутствующих окунулись в океан, несмотря на низкую температуру и снегопад. Примечательно, что окунуться в океан оказалось гораздо сложнее, чем в прорубь, из-за штормового ветра и волн.

Водосвятный молебен на побережье Атлантического океана в Брайтон-Бич проходит уже шестой год подряд.

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