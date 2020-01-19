Тегеран накрыла снежная буря. Городской аэропорт приостановил работу

Столицу Ирана накрыла настоящая снежная буря. Метель и сильный ветер стали причиной приостановки работы аэропорта Мехрабад. Представители воздушной гавани отмечают, что на данный момент видимость не превышает 300 метров.

Мехрабад является вторым по размерам аэропортом Тегерана. Крупнейшая воздушная гавань столицы Ирана имени имама Хомейни пока не объявляла о приостановке работы. Власти Тегерана были вынуждены отменить занятия в школах из-за непрекращающегося снегопада.