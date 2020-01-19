Переговоры завершены: Елизавета II "отпустила" Гарри и Меган

Королева Великобритании Елизавета II заявила, что долгие переговоры с принцем Гарри и Меган Маркл по поводу их будущего статуса были завершены. По их итогам был опубликован документ, в котором утверждается, что королевская семья нашла решение ситуации, позволяющее радикально изменить образ жизни семье Гарри и Меган.