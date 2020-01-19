Королева Великобритании Елизавета II заявила, что долгие переговоры с принцем Гарри и Меган Маркл по поводу их будущего статуса были завершены. По их итогам был опубликован документ, в котором утверждается, что королевская семья нашла решение ситуации, позволяющее радикально изменить образ жизни семье Гарри и Меган.
"Гарри, Меган и Арчи всегда будут оставаться любимыми членами моей семьи. Я понимаю, что они столкнулись с целым рядом вызовов из-за повышенного внимания в последние два года, и поддерживаю их желание вести более независимую жизнь", - заявила Елизавета II.
Депутат Госдумы прокомментировал сообщения, что в составе рабочей группы по поправкам в Конституцию есть депутаты и сенаторы с двойным гражданством.