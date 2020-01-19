Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Новая форма космических войск США вызвала смех в соцсетях

Мир

В Twitter-аккаунте космических войск США была опубликована фотография новой формы подразделения. Все бы ничего, но новая форма имеет камуфляж темно-зеленого цвета, предназначенного для маскировки в лесу.

Фотография быстро разошлась по интернету и вызвала бурю насмешек. Многие пользователи хотели узнать, зачем космическим войскам нужен лесной камуфляж. Некоторые даже высказали мнение, что не видят смысла в создании космических сил США. Не обошлось и без насмешек, один из пользователей нашел применение новой форме. По его мнению, он пригодится американским военным, когда они будут прятаться от расы эвоков из серии фильмов "Звездные войны".

Космические войска США попытались объясниться. В командовании подразделения сообщили, что за основу была взята форма воздушных сил и армии, чтобы военнослужащие не отличались от своих сослуживцев в других родах войск.

Темы форма соцсети камуфляж насмешки армия сша звездные войны космические войска сша
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Как празднуют свадьбу военные в Америке
Формула небес
Яркие кометы в темном небе - Гороскоп дня
Новости спорта
Уйдет ли Брагин после поражения на МЧМ-2020?
Новости Все >
Опубликовано видео боя Макгрегор - Серроне
Axios: Трамп отстранил от работы своего советника по России
"Король вернулся": Макгрегор прокомментировал победу над Серроне
Козенко: республики Донбасса впишут в Конституцию как субъекты РФ
Мессинг предсказывал России расширение границ и процветание в 2020 году
Тимошенко считает, что "процесс ликвидации" Украины уже запущен
СМИ: Мишустин может запретить Uber и другие агрегаторы
Макгрегор отправил Серроне в нокаут за 40 секунд
Эксперт назвал Россию ключевым миротворцем в Африке
У Путина есть "огромные планы" по развитию нацпроектов
Последние материалы
Тимошенко считает, что "процесс ликвидации" Украины уже запущен
СМИ: Мишустин может запретить Uber и другие агрегаторы
Макгрегор отправил Серроне в нокаут за 40 секунд
Как празднуют свадьбу военные в Америке
Яркие кометы в темном небе - Гороскоп дня
Эксперт назвал Россию ключевым миротворцем в Африке
Уйдет ли Брагин после поражения на МЧМ-2020?
У Путина есть "огромные планы" по развитию нацпроектов
Щитовидная железа: профилактика и лечение
Растяжки на теле
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду

Депутат Госдумы прокомментировал сообщения, что в составе рабочей группы по поправкам в Конституцию есть депутаты и сенаторы с двойным гражданством.

Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Мир. Новости мира
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Мир. Новости мира
СМИ: Турция закрыла Босфор для кораблей НАТО
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сделала неудачную пластику груди
Соломон Соловьев Яркие кометы в темном небе - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Благородство и благодарность, или Чего лишены польские паны Игорь Буккер Сергей Лебедев Как ода на спасение короля стала гимном Сергей Лебедев
Комментарии
Мессинг предсказывал России расширение границ и процветание в 2020 году
У Путина есть "огромные планы" по развитию нацпроектов
Пригожин заявил, что Водонаева оскорбила россиян
Экономику России нужно срочно переориентировать
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
На Западе попытались объяснить отставку Медведева
На Западе попытались объяснить отставку Медведева
WADA: очередной счет в адрес России
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ