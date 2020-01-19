Новая форма космических войск США вызвала смех в соцсетях

В Twitter-аккаунте космических войск США была опубликована фотография новой формы подразделения. Все бы ничего, но новая форма имеет камуфляж темно-зеленого цвета, предназначенного для маскировки в лесу.

Фотография быстро разошлась по интернету и вызвала бурю насмешек. Многие пользователи хотели узнать, зачем космическим войскам нужен лесной камуфляж. Некоторые даже высказали мнение, что не видят смысла в создании космических сил США. Не обошлось и без насмешек, один из пользователей нашел применение новой форме. По его мнению, он пригодится американским военным, когда они будут прятаться от расы эвоков из серии фильмов "Звездные войны".

Космические войска США попытались объясниться. В командовании подразделения сообщили, что за основу была взята форма воздушных сил и армии, чтобы военнослужащие не отличались от своих сослуживцев в других родах войск.