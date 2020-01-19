Президент США Дональд Трамп принял решение отстранить от работы своего советника по Российской Федерации Эндрю Пика. Об этом рассказало издание Axios. По информации издания, отстранение связано с расследованием, которое началось против Пика.
Пока детали расследование неизвестны, однако сообщалось, что оно связано с безопасностью. Таким образом Эндрю Пик не сможет поехать на Всемирный экономический форум в Давос вместе с американской делегацией, который пройдет с 21 по 24 января.
Депутат Госдумы прокомментировал сообщения, что в составе рабочей группы по поправкам в Конституцию есть депутаты и сенаторы с двойным гражданством.