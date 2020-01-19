Axios: Трамп отстранил от работы своего советника по России

Президент США Дональд Трамп принял решение отстранить от работы своего советника по Российской Федерации Эндрю Пика. Об этом рассказало издание Axios. По информации издания, отстранение связано с расследованием, которое началось против Пика.

Пока детали расследование неизвестны, однако сообщалось, что оно связано с безопасностью. Таким образом Эндрю Пик не сможет поехать на Всемирный экономический форум в Давос вместе с американской делегацией, который пройдет с 21 по 24 января.