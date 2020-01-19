Тимошенко считает, что "процесс ликвидации" Украины уже запущен

Глава украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что "процесс ликвидации" Украины уже запущен. По ее мнению, страна попала под внешнее влияние и теперь ее используют "как хотят".

"Сейчас моя работа и задача - на конкретных фактах и цифрах, - объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем", - пояснила Тимошенко.

Политик добавила, что нынешнему руководству страны необходимо сделать выводы из текущего положения дел.