Эксперт назвал Россию ключевым миротворцем в Африке

Генерал Халифа Хафтар направил президенту России Владимиру Путину благодарственное письмо. В нем командующий ЛНА поддержал российскую инициативу по урегулированию ливийского конфликта и сообщил о своем согласии принять участие в переговорах, если они вновь пройдут в Москве.

Военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал письмо генерала, отметив, что Россия проявила себя в Африке как ключевой миротворец. Москва смогла усадить за стол переговоров непримиримых противников — представителей ПНС и ЛНА.

Литовкин отметил, что помимо России данной темой занимается и Турция. По итогам московской встречи Саррадж подписал документы с российско-турецкими предложениями, а Хафтар взял паузу на анализ ситуации. Аналитик также предположил, что генерал отказался подписывать документы, опасаясь, "что у него вырвут победу, закрепленный в долгих боях успех".

В Германии завтра, 19 января, пройдет международная конференция, посвященная ливийскому кризису. Литовкин предлагает подождать и посмотреть, что будет в Берлине, а также прилетит ли Хафтар на эту встречу.

Эксперт напоминает: "Сложно пока говорить, к какому итогу придут переговоры в Берлине. Говорить о чем-то конкретном трудно. И Саррадж, и Хафтар усмирили своих людей по предложению Москвы", но не стоит забывать о третьей силе в Ливии — сыне Муаммара Каддафи, "который на юге страны руководит племенами". В исходе ливийского конфликта также заинтересованы и внешние игроки — египтяне, алжирцы, итальянцы, французы и ОАЭ. Но только "Россия точно миротворец".

Переговоры противоборствующих сторон прошли в Москве 13 января. В них участвовали генерал ЛНА Халифа Хафтар, глава ПНС Файез Саррадж, главы МИД и оборонных ведомств России и Турции. Соглашение о перемирии подписано не было, но режим тишины в Ливии продолжает действовать.