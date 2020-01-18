Польша предъявила права на ряд произведений искусства в России

МИД Польши заявил, что польская сторона претендует на некоторые произведения искусства в России. Ведомство сделало публикацию в Twitter, где обвинило СССР в "разграблении польской культуры". Дипломаты утверждают, что многие произведения польской культуры были вывезены в Россию, где находятся до сих пор.

МИД привел конкретные произведения искусства, которые якобы незаконно находятся на территории России. Это "Мадонна Глоговская" Лукаса Кранаха - старшего, "Девочка с голубем" Антуана Пэна, "Птичий двор" Даниэля Шульца, а также "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля - старшего.