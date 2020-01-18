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Глава МВФ предрекла новую Великую депрессию

Мир

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева считает, что миру грозит очередная Великая депрессия. Она утверждает, что новый виток экономического кризиса будет спровоцирован нестабильностью финансового сектора финансовым неравенством.

Об этом Георгиева рассказала в Институте мировой экономики Вашингтона. Глава МВФ подчеркнула, что неравенство между различными группами населения планеты продолжает расти. Она привела пример богатейших жителей Великобритании, которые располагают богатствами, сопоставимыми с суммарным доходом беднейших жителей планеты.

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