Гончарук объяснил отказ Зеленского принимать отставку правительства

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять его прошение об отставке и распустить правительство. По словам Гончарука, его команда готова вернуться к работе и выполнять все необходимые задачи.

Также украинский премьер подчеркнул, что правительство продолжил кропотливую работу ради "системных изменений в стране".

Ранее Владимир Зеленский отказался принять отставку правительства во главе с Алексеем Гончаруком из-за скандала с прослушкой главы кабмина. В интернете появилась аудиозапись, на которой Гончарук высказывает сомнения в способности Зеленского и себя управлять страной.