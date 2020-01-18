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Гончарук объяснил отказ Зеленского принимать отставку правительства

Мир » Бывший СССР » Украина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять его прошение об отставке и распустить правительство. По словам Гончарука, его команда готова вернуться к работе и выполнять все необходимые задачи.

Также украинский премьер подчеркнул, что правительство продолжил кропотливую работу ради "системных изменений в стране".

Ранее Владимир Зеленский отказался принять отставку правительства во главе с Алексеем Гончаруком из-за скандала с прослушкой главы кабмина. В интернете появилась аудиозапись, на которой Гончарук высказывает сомнения в способности Зеленского и себя управлять страной.

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