Гончарук решил уйти, пока не уволили – мнение партии Порошенко

Артур Герасимов, комментируя новость о желании премьер-министра Украины уйти в отставку, озвучил мнение партии Петра Порошенко "Европейская Солидарность":

"Он написал заявление потому, что ранее высказался о некомпетентности президента Владимира Зеленского. Заметьте, не потому, что экономика в упадке, а потому что честно сказал: президент Зеленский некомпетентен и не готов управлять страной".

К сказанному Герасимов добавил:

"Некомпетентность Зеленского, о которой имел неосторожность сказать его министр, угрожает национальной безопасности Украины и стабильности ее экономики. Некомпетентный президент, правительство — это большая угроза для страны. Последние события — и Оман, и ситуация со сбитым "Боингом", и ситуация в экономике, и эти записи в Интернете — все подчеркивают одно — некомпетентная власть уже толкает Украину в пропасть".

Напомним, о своем намерении покинуть пост премьер-министра Украины Андрей Гончарук "озвучил" через Facebook. А в Раде посчитали это шантажом президента.