Германия вернет три украденные нацистами картины

Наследники Армана Дорвиля, известного французско-еврейского коллекционера, скоро получат украденные нацистами во время войны картины, принадлежавшие их семье.

О намерении властей Германии вернуть сразу три полотна, похищенных в конце 1930-х годов из коллекции Дорвиля, сообщает портал Artnet.

В сообщении уточняется, что после того, как Франция в 1940 году была оккупирована войсками фашистской Германии, солдаты вермахта похитили или скупили за бесценок у коллекционеров тысячи произведений искусства. Многие из них позже перепродавались.

Так коллекция Дорвиля — одна из крупнейших в довоенной Франции — оказалась "разбросана" по всей Европе. Некоторые экземпляры даже попали в знаменитые музеи типа Лувра.

Отыскивать и возвращать украденное нацистами приходится теперь властям Германии современной. И они уже проделали колоссальную работу.