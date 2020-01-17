Наследники Армана Дорвиля, известного французско-еврейского коллекционера, скоро получат украденные нацистами во время войны картины, принадлежавшие их семье.
О намерении властей Германии вернуть сразу три полотна, похищенных в конце 1930-х годов из коллекции Дорвиля, сообщает портал Artnet.
В сообщении уточняется, что после того, как Франция в 1940 году была оккупирована войсками фашистской Германии, солдаты вермахта похитили или скупили за бесценок у коллекционеров тысячи произведений искусства. Многие из них позже перепродавались.
Так коллекция Дорвиля — одна из крупнейших в довоенной Франции — оказалась "разбросана" по всей Европе. Некоторые экземпляры даже попали в знаменитые музеи типа Лувра.
Отыскивать и возвращать украденное нацистами приходится теперь властям Германии современной. И они уже проделали колоссальную работу.
"Очередные три найденные картины сейчас ждут встречи с владельцами. Это работы Жан-Луи Форена, французского импрессиониста, и голландца Константена Гиса. Акварель "Леди в вечернем платье", масляное полотно "Портрет дамы в профиль" и рисунок "Амазонка с вставшей на дыбы лошадью" будут переданы семье Дорвиля 22 января лично Моникой Грюттерс, министром культуры Германии", — написано на сайте Artnet.
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