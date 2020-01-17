СМИ: Турция закрыла Босфор для кораблей НАТО

О своем желании сделать пролив Босфор дорогой исключительно для сухогрузов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил уже неоднократно.

Он даже объявил в интервью CNN-Turk TV о том, что "намерен положить конец свободному проходу судов через Босфор, как это установлено Конвенцией Монтрё от 1936 года".

Что собирается делать Эрдоган

В планах турецкого лидера до конца 2025 года прорыть новый канал, который, "в обход Босфора, свяжет Чёрное и Мраморное моря".

"Эрдоган аргументировал это тем, — пишет греческая газета Еkathimerini, — что "слишком уж свободно чувствуют себя американцы в Черном море".

Что уже начала делать Турция

Но разговоры разговорами, а, как сообщает сегодня AVIA. PRO со ссылкой на портал Nordic Monitor, "Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное" море".

По мнению автора публикации, таким образом Эрдоган окончательно "обозначает свою позицию против Североатлантического альянса". По данным Nordic Monitor, уже сегодня корабли ВМС США не могут беспрепятственно войти в черноморский регион.

"Деятельность НАТО будет поддерживаться в соответствии с ограничениями, наложенными пункт 2. b Конвенции Монтрё. Таково требование Турции, которая считает себя ключевой страной в Черном море на том основании, что контролирует вход и выход в море через систему проливов, включающих в себя, в числе прочих, и пролив Босфор, соединяющий Черное и Средиземное моря", — сообщает "Nordic Monitor".

Зачем Эрдоган перекрывает Босфор

По данным издания, несколько (число не уточняется — прим. ред) военных судов НАТО уже получили отказ в проходе через пролив.