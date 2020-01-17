О своем желании сделать пролив Босфор дорогой исключительно для сухогрузов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил уже неоднократно.
Он даже объявил в интервью CNN-Turk TV о том, что "намерен положить конец свободному проходу судов через Босфор, как это установлено Конвенцией Монтрё от 1936 года".
В планах турецкого лидера до конца 2025 года прорыть новый канал, который, "в обход Босфора, свяжет Чёрное и Мраморное моря".
"Эрдоган аргументировал это тем, — пишет греческая газета Еkathimerini, — что "слишком уж свободно чувствуют себя американцы в Черном море".
Но разговоры разговорами, а, как сообщает сегодня AVIA. PRO со ссылкой на портал Nordic Monitor, "Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное" море".
По мнению автора публикации, таким образом Эрдоган окончательно "обозначает свою позицию против Североатлантического альянса". По данным Nordic Monitor, уже сегодня корабли ВМС США не могут беспрепятственно войти в черноморский регион.
"Деятельность НАТО будет поддерживаться в соответствии с ограничениями, наложенными пункт 2. b Конвенции Монтрё. Таково требование Турции, которая считает себя ключевой страной в Черном море на том основании, что контролирует вход и выход в море через систему проливов, включающих в себя, в числе прочих, и пролив Босфор, соединяющий Черное и Средиземное моря", — сообщает "Nordic Monitor".
По данным издания, несколько (число не уточняется — прим. ред) военных судов НАТО уже получили отказ в проходе через пролив.
"И хотя мотивация Анкары подтверждается конвенцией, есть все основания полагать, что Эрдоган старается максимально активно не допустить провокаций в сторону России со стороны Североатлантического альянса" — написано в материале.
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