Китай, власти которого всерьез обеспокоены перенаселением, к началу 2020 года "получил" 4,67 миллиона новых жителей.
Теперь, как свидетельствуют данные статбюро страны, население Китая — больше 1,4 миллиарда человек. И это без учета Гонконга, Тайваня и Макао.
Статистическое бюро опубликовало сегодня данные о демографии за 2019 год:
Как отметил во время своего ежегодного Послания президент,
"страна вступает в напряженный демографический период".
По его словам,
"рождаемость у нас сейчас, как в 1943-м".
Какие ошибки в организации "Столото" привели к скандалу с миллиардным выигрышем, умышленно ли они были сделаны, и стоит ли играть в лотереи с государством.