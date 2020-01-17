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Демографический рекорд: китайцев уже больше 1,4 миллиарда

Мир

Китай, власти которого всерьез обеспокоены перенаселением, к началу 2020 года "получил" 4,67 миллиона новых жителей.

Теперь, как свидетельствуют данные статбюро страны, население Китая — больше 1,4 миллиарда человек. И это без учета Гонконга, Тайваня и Макао.

Статистическое бюро опубликовало сегодня данные о демографии за 2019 год:

  • родилось — 14,65 миллионов;
  • умерли — 9,98 миллионов;
  • естественный прирост - 3,34 на тысячу человек;
  • мужчин в стране 715,27 миллионов"
  • женщин — 684,78 миллионов.

Для сравнения с Россией

  • В РФ сегодня почти 147 миллионов жителей.
  • Суммарный коэффициент рождаемости в 2019 году — 1,5.

Как отметил во время своего ежегодного Послания президент,

"страна вступает в напряженный демографический период".

По его словам,

"рождаемость у нас сейчас, как в 1943-м".

Темы китай демография
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