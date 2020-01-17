Демографический рекорд: китайцев уже больше 1,4 миллиарда

Китай, власти которого всерьез обеспокоены перенаселением, к началу 2020 года "получил" 4,67 миллиона новых жителей.

Теперь, как свидетельствуют данные статбюро страны, население Китая — больше 1,4 миллиарда человек. И это без учета Гонконга, Тайваня и Макао.

Статистическое бюро опубликовало сегодня данные о демографии за 2019 год:

родилось — 14,65 миллионов;

умерли — 9,98 миллионов;

естественный прирост - 3,34 на тысячу человек;

мужчин в стране 715,27 миллионов"

женщин — 684,78 миллионов.

Для сравнения с Россией

В РФ сегодня почти 147 миллионов жителей.

Суммарный коэффициент рождаемости в 2019 году — 1,5.

Как отметил во время своего ежегодного Послания президент,

"страна вступает в напряженный демографический период".

По его словам,