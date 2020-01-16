В Минске начала работу контактная группа по урегулированию в Донбассе

16 января в Минске начала работу контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе.

Сообщение об этом размещено в Twitter МИДа Белоруссии.

Первыми в наступившем году обсуждаются политические, экономические и гуманитарные аспекты планируемых в рамках стоящих перед членами группы задач. Много внимания, особо подчеркнуто в сообщении, будет уделено вопросам безопасности.

Напомним, что к концу марта, согласно резолюции саммита лидеров «нормандской четверки», предстоит создать на Донбассе три новые точки для разграничения противоборствующих сторон.