В Минске начала работу контактная группа по урегулированию в Донбассе

16 января в Минске начала работу контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе.
Сообщение об этом размещено в Twitter МИДа Белоруссии.
Первыми в наступившем году обсуждаются политические, экономические и гуманитарные аспекты планируемых в рамках стоящих перед членами группы задач. Много внимания, особо подчеркнуто в сообщении, будет уделено вопросам безопасности.
Напомним, что к концу марта, согласно резолюции саммита лидеров «нормандской четверки», предстоит создать на Донбассе три новые точки для разграничения противоборствующих сторон.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.