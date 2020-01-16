Сегодня украинские парламентарии одобрили законопроект о легализации в стране игорного бизнеса. Об этом сообщает ТК "112 Украина".
По данным издания, "за" проголосовали 260 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Таким образом, совсем скоро в Незалежной можно будет на законных основаниях открывать и посещать казино, в том числе и онлайн, играть в Сети в покер и делать ставки в букмекерских конторах.
Как пояснял депутатам президент Зеленский, а именно он был инициатором отмены запрета на игорный бизнес, действовавшего в стране с 2008 года, легализация казино была одним из требований МВФ.
"Кроме того, что от нас этого шага ждут кредиторы, игорный бизнес принесет в госбюджет, по самым скромным подсчетам, уже в первый год, как подсчитали эксперты, до 4,5 млрд грн (более $1,8 млрд)", — говорил президент.
Как пояснил один из разработчиков одобренного сегодня законопроекта Даниил Гетманцев,
"заведения для игры будут размещаться только в отелях с тремя- пятью звездами, в залах не менее 500 кв. м".
Особо отмечается, что играть можно будет по достижении 21 года.
"По паспорту. На входе в зал обязательно будут проверять документ. За нарушение этого правила — штрафы на организатора, вплоть до лишения лицензии", — говорит Гетманцев.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.