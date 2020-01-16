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Украина легализует игорный бизнес

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Сегодня украинские парламентарии одобрили законопроект о легализации в стране игорного бизнеса. Об этом сообщает ТК "112 Украина".

По данным издания, "за" проголосовали 260 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Таким образом, совсем скоро в Незалежной можно будет на законных основаниях открывать и посещать казино, в том числе и онлайн, играть в Сети в покер и делать ставки в букмекерских конторах.

Как пояснял депутатам президент Зеленский, а именно он был инициатором отмены запрета на игорный бизнес, действовавшего в стране с 2008 года, легализация казино была одним из требований МВФ.

"Кроме того, что от нас этого шага ждут кредиторы, игорный бизнес принесет в госбюджет, по самым скромным подсчетам, уже в первый год, как подсчитали эксперты, до 4,5 млрд грн (более $1,8 млрд)", — говорил президент.

Как пояснил один из разработчиков одобренного сегодня законопроекта Даниил Гетманцев,

"заведения для игры будут размещаться только в отелях с тремя- пятью звездами, в залах не менее 500 кв. м".

Особо отмечается, что играть можно будет по достижении 21 года.

"По паспорту. На входе в зал обязательно будут проверять документ. За нарушение этого правила — штрафы на организатора, вплоть до лишения лицензии", — говорит Гетманцев.

Темы украина зеленский легализация игорный бизнес даниил гетманцев
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