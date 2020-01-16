Госдеп пока не понимает, что происходит в России

Государственный департамент США внимательно следит за последними внутриполитическими событиями в России. Однако, пока у него нет понимания того, почему экстренно ушло в отставку все правительство во главе с премьер-министром Медведевым.

Соответственно, и позиция по этому вопросу пока тоже не сформирована.

С таким заявлением выступила 16 января в эфире ТК RTVI Морган Ортэгус, руководитель пресс-службы Госдепа.

"Мы только начали следить за этим и сейчас пытаемся понять, что все это значит. Мне пока нечего сказать по данному вопросу. Только то, что следим за событиями", — сказала Ортэгус.

Напомним, что вчера, 15 января, сразу после выступления президента Путина с ежегодным Посланием Федеральному собранию, правительство России в полном составе ушло в отставку.

И, как сообщала ранее "Правда.Ру", уже сегодня Госдума рассмотрит кандидатуру, предложенную президентом, на пост премьер — министра.