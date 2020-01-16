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Польский профессор объяснила, откуда "выросла" такая ненависть к России

Мир

Анна Разьны, профессор Ягеллонского университета, считает, что причиной резкого ухудшения отношения поляков к России стал госпереворот в Киеве и последовавшая за ним война на Донбассе.

Свое видение проблемы она изложила в статье, опубликованной в польском издании Myśl Polska.

"До определенного момента отношения двух стран были хорошими. Взгляд на историю и связанная с ней политика никак не влияли на них. И споров ожесточенных не вызывали. Тогда все были уверены, что Польша и Россия примирились окончательно и так теперь будет всегда. Но все рухнуло в 2014 году: и мирное сосуществование, и сотрудничество", — пишет Разьны.

Причиной "резкого разворота", по мнению профессора, стали "польские атлантисты", которые, в угоду Америке начали насаждать и претворять интересы "трансатлантических игроков". Причем то, что действуют в ущерб собственной стране и ее интересам, "их не смущало".

"У безумной концепции восточной политики Ежи Гедройца, утверждающей, что существование "большой Украины" гарантирует, что Польше не будет угрожать "опасность" со стороны России, вдруг, под влиянием "атлантистов" нашлось много сторонников. Они-то и стали агрессивно развивать "польский патриотизм", основой которого искусственно сделали русофобию и украинофильство. А "добрые дяди" из НАТО умело все это подогревали до нужного им градуса".

Теперь, поводит итог Анна Разьны, настало время "собирать урожай": все действия Варшавы подчинены "идее борьбы с Россией".

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