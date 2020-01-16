Депутаты Европарламента обвинили Россию в "искажении истории"

Депутаты Европарламента обвинили Россию в "искажении истории Европы" и попытках "историю переписать".

Запись дискуссии на тему "памяти о Второй мировой войне" размещена на сайте парламента Евросоюза.

Манфред Вебер, представляющий Европейскую народную партию:

"Мы в не принимаем и не можем принять попытки Путина переписать историю. Хотя СССР и понес в той войне огромные потери, а его солдаты проявили себя настоящими героями, но именно пакт Молотова — Риббентропа дал старт началу мировой войны".

Сандра Калниете, экс-глава МИД Латвии:

"Сталин был союзником Гитлера. И именно Советский Союз позволил Германии атаковать Западную Европу, бросив Великобританию воевать один на один с войсками вермахта".

Вера Йоурова, зампред Еврокомиссии, была, пожалуй, единственной, кто назвал "недопустимым" ставить рядом СССР и германских нацистов.

"Нельзя забывать, что совершили советские солдаты во время Второй мировой войны, когда Германия была врагом СССР. Советские солдаты понесли огромные жертвы", — заявила она.

Напомним, что активные попытки очернить Советский Союз и "переосмыслить" события Второй мировой войны в угоду антироссийскому курсу некоторых западных держав, начались далеко не вчера. Именно поэтому часть своего ежегодного Послания Федеральному собранию российский президент посвятил тому, что наша страна "обязана сохранить историческую истину".