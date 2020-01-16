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Депутаты Европарламента обвинили Россию в "искажении истории"

Мир

Депутаты Европарламента обвинили Россию в "искажении истории Европы" и попытках "историю переписать".

Запись дискуссии на тему "памяти о Второй мировой войне" размещена на сайте парламента Евросоюза.

Манфред Вебер, представляющий Европейскую народную партию:

"Мы в не принимаем и не можем принять попытки Путина переписать историю. Хотя СССР и понес в той войне огромные потери, а его солдаты проявили себя настоящими героями, но именно пакт Молотова — Риббентропа дал старт началу мировой войны".

Сандра Калниете, экс-глава МИД Латвии:

"Сталин был союзником Гитлера. И именно Советский Союз позволил Германии атаковать Западную Европу, бросив Великобританию воевать один на один с войсками вермахта".

Вера Йоурова, зампред Еврокомиссии, была, пожалуй, единственной, кто назвал "недопустимым" ставить рядом СССР и германских нацистов.

"Нельзя забывать, что совершили советские солдаты во время Второй мировой войны, когда Германия была врагом СССР. Советские солдаты понесли огромные жертвы", — заявила она.

Напомним, что активные попытки очернить Советский Союз и "переосмыслить" события Второй мировой войны в угоду антироссийскому курсу некоторых западных держав, начались далеко не вчера. Именно поэтому часть своего ежегодного Послания Федеральному собранию российский президент посвятил тому, что наша страна "обязана сохранить историческую истину".

Темы история депутаты европарламент вторая мировая война
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