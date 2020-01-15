Китай называет необъективными обвинения США в нарушении прав человека

Китай возмущен сообщениями США о том, что создает "глобальную угрозу правам человека" и заявляет об искаженном представлении Вашингтона о КНР.

Human Rights Watch обвинила Пекин в "массовом задержании" представителей уйгурской общины, и в попытке повлиять и подвергнуть цензуре СМИ за рубежом.

"Их заявления, связанные с Китаем, всегда игнорировали факты. Здесь вообще нет никакой объективности. Так что опровергать его вообще не стоит", — заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

При этом китайский дипломат на обвинения в жестоком обращении с уйгурами, заявлет, что принимаются антитеррористические меры против сепаратистов, которые стремятся присоединиться к террористическим группировкам, таким как Аль-Каида* (запрещена в России).

Гэн отметил, что Human Rights Watch входит в число организаций, поддерживающих антикитайских активистов, и провоцирует их развивать сепаратистскую деятельность, требуя независимости Гонконга.

Пекин обвиняет Соединенные Штаты, а также Великобританию — бывшую колониальную державу Гонконга в разжигании антиобщественных настроений и вмешательстве во внутренние дела страны, выражая поддержку мятежникам.