Президент Тайваня считает его независимым от Китая

Цай Ин-вэнь, во второй раз ставшая президентом Тайваня, заявила, что Китай должен уже признать его независимость.

Она выступает с жесткой критикой сближения Тайваня с материковым коммунистическим Китаем и считает, что их пути развития разошлись настолько, что Тайваню пора провозгласить независимость в виде небольшого островного государства.

Однако в Пекине ответили, что результат выборов главы Тайваня не изменит политику Китая в отношении территории, которую КНР считает своей.

Китай беспокоит тесный контакт Цай с США

Китайские власти не раз говорили о том, что однажды могут захватить Тайвань силой, если это будет необходимо, то есть в том случае, если он объявит о своей независимости.

В интервью "Би-би-си" Цай опубликовала свое собственное предупреждение Китаю против военного ответа на отделение Тайваня.

"Вторжение на Тайвань — это то, что будет очень дорого стоить Китаю", — предупредила Цай.

Китай, в свою очередь, предостерег ее от действий, которые приведут к напряженным отношениям с провинцией.

Больше всего в Пекине озадачены тесными отношениями президента Тайваня с Соединенными Штатами, которые и сеют раздор между материком и островом.