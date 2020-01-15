Цай Ин-вэнь, во второй раз ставшая президентом Тайваня, заявила, что Китай должен уже признать его независимость.
Она выступает с жесткой критикой сближения Тайваня с материковым коммунистическим Китаем и считает, что их пути развития разошлись настолько, что Тайваню пора провозгласить независимость в виде небольшого островного государства.
Однако в Пекине ответили, что результат выборов главы Тайваня не изменит политику Китая в отношении территории, которую КНР считает своей.
Китайские власти не раз говорили о том, что однажды могут захватить Тайвань силой, если это будет необходимо, то есть в том случае, если он объявит о своей независимости.
В интервью "Би-би-си" Цай опубликовала свое собственное предупреждение Китаю против военного ответа на отделение Тайваня.
"Вторжение на Тайвань — это то, что будет очень дорого стоить Китаю", — предупредила Цай.
Китай, в свою очередь, предостерег ее от действий, которые приведут к напряженным отношениям с провинцией.
Больше всего в Пекине озадачены тесными отношениями президента Тайваня с Соединенными Штатами, которые и сеют раздор между материком и островом.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.