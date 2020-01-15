Байден обвиняет Трампа в откровенной лжи

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что президент Дональд Трамп "откровенно лгал", оправдывая собственный приказ убить иранского генерала Касема Сулеймани.

Выступая на демократических дебатах в Де-Мойне штата Айова, Байден обвинил Трампа во лжи за то, что президент в качестве причины, по которой приказал нанести ракетные удары по Ирану, назвал неминуемое нападение на американские посольства. При это он не предоставил никаких доказательств и свидетельств того, что это должно было произойти на самом деле.

Джо Байден также раскритиковал Трампа за вывод США из ядерной сделки с Ираном. По его мнению, этот шаг президента оттолкнул союзников Вашингтона.