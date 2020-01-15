Посол Украины в США: Россия не меньше Ирана виновна в гибели "Боинга"

Владимир Ельченко, украинский посол в США, выступил с заявлением, которое, по-видимому, отражает позицию официального Киева.

Дипломат потребовал, чтобы к ответственности за сбитый в Иране самолет отвечал не только Иран, но и Россия.

"Отвечать должен не только тот, кто сбил, но и тот, кто изготовил и поставил оружие. Ответственность должна состоять из двух частей: одна — на тех лицах, кто приказ стрелять отдавал, другая — на тех, кто эти самые ракеты поставлял", — заявил Ельченко.

Что именно натолкнуло дипломата (или Киев?) на такие мысли, неизвестно. Международные эксперты-аналитики склоняются к мнению, что заявление — "это исключительная провокация".

"А почему, собственно говоря, именно Россия? Назначить виноватыми можно многих:

корпорацию Boeing, на самолёте которой выполнялся рейс;

Киев, который не учел обстановку в стране, куда отправил самолет;

Вашингтон, спровоцировавший конфликт.