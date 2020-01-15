Владимир Ельченко, украинский посол в США, выступил с заявлением, которое, по-видимому, отражает позицию официального Киева.
Дипломат потребовал, чтобы к ответственности за сбитый в Иране самолет отвечал не только Иран, но и Россия.
"Отвечать должен не только тот, кто сбил, но и тот, кто изготовил и поставил оружие. Ответственность должна состоять из двух частей: одна — на тех лицах, кто приказ стрелять отдавал, другая — на тех, кто эти самые ракеты поставлял", — заявил Ельченко.
Что именно натолкнуло дипломата (или Киев?) на такие мысли, неизвестно. Международные эксперты-аналитики склоняются к мнению, что заявление — "это исключительная провокация".
"А почему, собственно говоря, именно Россия? Назначить виноватыми можно многих:
"Почему нет?", — рассуждает аналитик портала avia. pro.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.