Правозащитники требуют освобождения Ассанжа из тюрьмы

Сторонники сооснователя Wikileaks серьезно обеспокоены его физическим и психическим здоровьем, вновь призывая к освобождению журналиста из тюрьмы.

Состояние, в котором Джулиан Ассанж находился на очередном слушании в лондонском Вестминстерском магистратском суде, вызвало у правозащитников подозрение о том, что его подвергали жестокому обращению в тюрьме строгого режима Белмарш.

К тому же судебное разбирательство явно ведет его экстрадиции в Соединенные Штаты, где он столкнется с многочисленными обвинениями, связанными с компьютерным взломом и обнародованием правительственных документов.

Пример Ассанжа - урок для представителей СМИ

Австралийского журналиста преследуют за то, что он рассказал обществу о спонсируемом государством терроризме и военных преступлениях великих держав. Многие считают, что правительства Великобритании и США работают вместе в преследовании Ассанжа, чтобы на его примере показать другим журналистам, что не стоит идти по его стопам.

Напомним, Джулиан Ассанж в течение семи лет находился на территории посольства Эквадора в Лондоне, где он просил убежища, чтобы избежать экстрадиции в связи с обвинениями в сексуальных преступлениях в Швеции, которые впоследствии были сняты.

В апреле 2019 года власти Эквадора лишили его убежища, а британская полиция арестовала и отправила в тюрьму.