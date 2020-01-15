Канада прервала молчание и обвинила США в крушении "Боинга" в Иране

Джастин Трюдо, премьер — министр Канады выступил сегодня с заявлением, в котором прямо обвинил США в крушении в Иране украинского самолета, на борту которого было 63 гражданина Канады.

"В трагическом инциденте с "Боингом" "Украинских международных авиалиний" одинаково виноваты США и Иран. Люди в самолете погибли из-за эскалации напряженности в отношениях между этими двумя странами. Если бы не их бряцание оружием, то и канадцы, и граждане других стран, и украинские летчики были бы сейчас дома, со своими семьями", — заявил Трюдо (цитата Global National).

Канадский премьер добавил, что народ его страны

"настаивает на необходимости установить все факты случившегося и после завершения объективного и скрупулезного расследования наказать всех виновных".

Напомним, что украинский Boeing 737 был сбит над Тегераном ракетным ударом практически сразу же после взлета. Погибли 176 человек.