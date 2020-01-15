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Канада прервала молчание и обвинила США в крушении "Боинга" в Иране

Мир

Джастин Трюдо, премьер — министр Канады выступил сегодня с заявлением, в котором прямо обвинил США в крушении в Иране украинского самолета, на борту которого было 63 гражданина Канады.

"В трагическом инциденте с "Боингом" "Украинских международных авиалиний" одинаково виноваты США и Иран. Люди в самолете погибли из-за эскалации напряженности в отношениях между этими двумя странами. Если бы не их бряцание оружием, то и канадцы, и граждане других стран, и украинские летчики были бы сейчас дома, со своими семьями", — заявил Трюдо (цитата Global National).

Канадский премьер добавил, что народ его страны

"настаивает на необходимости установить все факты случившегося и после завершения объективного и скрупулезного расследования наказать всех виновных".

Напомним, что украинский Boeing 737 был сбит над Тегераном ракетным ударом практически сразу же после взлета. Погибли 176 человек.

Темы сша иран боинг канада джастин трюдо
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