Лимонов: Американского психопата пора сажать в Гаагскую тюрьму

Писатель Эдуард Лимонов в очередном своем политическом обзоре, на этот раз - с говорящим названием "Американский психопат", дал развернутый комментарий событиям на Ближнем Востоке.

По мнению обозревателя, у действующего американского президента проявляются "черты" главы Третьего рейха.

"Уничтожив 2 января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани, США расширили границы произвола до беспредела. Трамп все чаще действует, как Адольф Гитлер. Если следовать продемонстрированной им логике, таким же образом может быть уничтожен любой чиновник любого другого государства, а хоть бы и российского. Предлог всегда можно отыскать, доказывать же его не нужно", — говорит Лимонов.

Есть еще один момент, считает писатель, на который нельзя не обратить внимания: каким непозволительным тоном Трамп "прикрикнул на Ирак", узнав о том, что парламент страны проголосовал за вывод иностранных войск.

"Чтобы так обращались к государству — члену ООН, никогда не было. Это совсем уже ни в какие ворота не лезет. Вот уж кого в международную тюрьму в Гааге посадить пора, так это американского лидера".

Лимонов считает, что "на самом деле американский парень отбился от рук пуще Гитлера".

Самое первое, советует писатель, что надо сделать, — закрыть Трампа и отгородить США "санитарной стеной от остального мира".

И напоминает, что