Посол Украины в США: между Трампом и Зеленским есть "химия"

Владимир Ельченко, посол Украины в США, считает, что между его страной и Штатами сложились "очень теплые" отношения. Причину этого дипломат видит в "особой химии" между двумя президентами.

"Я чувствую, что между Зеленским и Трампом существует какая-то "химия". И это прекрасно. Ведь отношения между странами во многом определяются личными отношениями их глав", — цитирует слова дипломата ТК "Прямой".

По словам Ельченко, Киев всегда готов помочь США, быть им полезным.

"Конечно, возможностей у Украины меньше, чем у Америки. Но для нас главное — это показать, что мы не просто благодарны США, но и готовы помогать, когда это нужно", — сказал посол.

Напомним, что именно "особые отношения" (о существовании которых неоднократно говорили демократы в США) стали формальной причиной запуска процедуры импичмента президента Трампа.

А сам американский лидер, несмотря на "особые отношения" и "химию", которую почувствовал украинский посол, взял да и заблокировал военную помощь Незалежной из оборонного бюджета своей страны.