Отец Меган Маркл собирается выступить против нее в суде

Отец герцогини Сассекской, супруги принца Гарри, заявил, что будет свидетельствовать против собственной дочери в суде по делу о публикации ее личного письма.

Об этом сегодня сообщает Daily Telegraph.

Как следует из материала, Томас Маркл будет основным свидетелем защиты ответчика, которая будет построена на его показаниях.

То есть, считает автор статьи,

"документы, которые предстоит рассмотреть Высокому суду Лондона, говорят о том, что свадьба Меган с Гарри испортила ее отношения с отцом".

Напомним, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл еще в октябре прошлого года подали в суд на британский таблоид Mail on Sunday, который опубликовал часть личной переписки герцогини. Причем, по словам супругов,

"опубликованное Mail on Sunday было урезано так, чтобы манипулировать мнением читателей в интересах издания и лично его издателя Associated Newspapers".

Тогда принц утверждал, что Меган Маркл подвергается "атаке таблоидов" и напоминал о том, "повышенное внимание папарацци уже убило" его мать, принцессу Диану.