Украина не доверяет Ирану и будет сама расследовать трагедию с Boeing

Киев не согласен с официальной версией трагедии своего Boeing в небе над Тегераном и будет проводить собственное расследование.

С таким заявлением выступил Андрей Ермак, помощник президента Украины.

"Хотя Иран и признал, что сбил наш самолет, мы будем сами изучать детали трагедии, так уверены: это не было ошибкой. Ракетами по пассажирскому Боингу ударили — мы в этом практически уверены — намеренно", — говорит политик.

Когда именно украинская сторона намерена начать собственное расследование и кому оно будет поручено, Ермак пока не озвучивает.

Напомним, что Иран, со своей стороны, уже заявил о задержании подозреваемых в крушении Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины".

А президент страны Хасан Роухани заявил, что лично будет контролировать расследование и "устроит виновным особый суд".