Джонсон разочаровал британцев своим первым интервью после выборов

Премьер-министр Борис Джонсон дал интервью в прямом эфире Би-би-си Дэнни Уокеру, которое было оценено, как низкое по содержанию и высокое по риторике.

В интервью выделялись несколько основных вопросов, в том числе, неизбежный выход Великобритании из Европейского союза и ситуация в Иране.

Что касается выхода из ЕС, то премьер-министр заявил, что он "очень, очень, очень уверен" в том, что это произойдет до 31 января.

При этом он призвал граждан пожертвовать средства на то, чтобы колокол на Биг-Бене мог звоном отметить выход страны из Евросоюза.

На это потребуется всего £500 тысяч, но Палата общин Великобритании не согласна оплачивать звон колокола по случаю Brexit.

По Ирану Джонсон принял позицию США и поддержал выход администрации Трампа из СВПД - ядерной сделки, принятой в 2015 году.

Радикальная позиция Джонсона по СВПД расходится с официальной позицией его собственного правительства, изложенной в Палате общин министром иностранных дел Домиником Раабом.

Он отстаивает решение правительства запустить, так называемый, механизм урегулирования споров (вместе с Францией и Германией), одновременно подтверждая свою приверженность сохранению СВПД.