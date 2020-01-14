Без России конфликт в Ливии не разрешится — депутат Госдумы

В Государственной Думе высоко оценили роль России в разрешении ситуации в Ливии. В Москве прошла встреча представителей противоборствующих сторон ливийского конфликта в рамках российско-турецкой инициативы.

Во встрече приняли участие командующий ЛНА Халифа Хафтар, глава ПНС Файез Саррадж, председатель Палаты депутатов Агила Салех, а также председатель Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри.

По сообщению Министерства обороны России, важным итогом переговоров стало достигнутое соглашение о прекращении боевых действий на бессрочный период. Режим прекращения огня вступил в силу 12 января и активно поддерживается обеими сторонами. Достигнутое перемирие обеспечивает позитивную атмосферу для дальнейших переговоров, которые состоятся на конференции в столице Германии. Конференцию на встрече обсудили Владимир Путин и Ангела Меркель.

На переговорах в Москве участники подтвердили необходимость соблюдать суверенитет, независимость и целостность Ливии. Также на встрече была отмечена необходимость вести борьбу с терроризмом.

Итоговый документ на встрече подписали глава ПНС Ливии Саррадж и председатель Высшего государственного совета Ливии Мишри. Хафтар отреагировал на заявление положительно, но взял паузу, чтобы обсудить документ с лидерами ливийский племен.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин дал отличную оценку успеху России, достигнутому в решении ливийского конфликта. Россия выполняет миротворческую роль и сделала то, что никто не делал ранее.

Шерин также отмечает, что во взятой Хафтаром паузе нет ничего страшного. Благодаря России появился фронт для маневра в данной ситуации. Саррадж был более заинтересован в подписании документа.

Шерин отметил, Россия не только способствовала перемирию, но и смогла усадить за стол переговоров непримиримых противников. Конфликтующие стороны не только приехали, но и провели успешные переговоры. Конечно, за один день сложно обо всем договориться, наивно было бы так полагать. Главное, что от последующих переговоров стороны не отказались.

Также политик отмечает, что без России текущая ситуация в Ливии не разрешится. И то, что переговоры проходят на территории РФ, неслучайно. Ситуацию уже ничего не может изменить, кто бы ни пытался в неё влезть.

На встрече в Москве все участники подтвердили присутствие на Берлинской конференции, которая пройдет 19 января. Конечно, договорённости не могут полностью исключить дипломатических маневров. Но к этому нужно относиться спокойно, подчеркивают эксперты.