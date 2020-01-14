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Иракцев призывают к сопротивлению, если США не выведут войска

Мир » Азия » Ближний Восток

Заместитель генерального секретаря Иракского движения "Ан-Нуджаба" Наср аль-Шаммари  заявил, что иракский народ должен выбрать путь сопротивления в том случае, если парламентский законопроект, требующий вывода всех иностранных вооруженных сил из страны, не будет реализован.

По его мнению, решение о высылке иностранных войск из Ирака не нуждается в парламентском мандате и, что возглавляемая США военная коалиция, которая, якобы борется с террористической группировкой ДАИШ* (ИГИЛ*, запрещенная в России), вошла в Ирак по просьбе багдадского правительства и может быть выведена письмом от правительства.

"Человек в здравом уме не может смириться с присутствием иностранного государства, которое навязывает свою собственную власть суверенной стране. Если вывод иностранных войск из Ирака является обвинением, то мы считаем это честью для себя, наших детей и наших внуков", - отметил Шаммари.

Он считает, что Соединенные Штаты должны уважать суверенитет государств и выполнять решения народов.

"Ирак не потерпит, чтобы им управляла какая-либо страна. Любое невыполнение решения парламента о выводе иностранных войск даст зеленый свет для начала операций сопротивления", - подчеркнул Шаммари.

Темы ирак наср аль-шаммари сопротивление иракцев вывод американских войск
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