Иракцев призывают к сопротивлению, если США не выведут войска

Заместитель генерального секретаря Иракского движения "Ан-Нуджаба" Наср аль-Шаммари заявил, что иракский народ должен выбрать путь сопротивления в том случае, если парламентский законопроект, требующий вывода всех иностранных вооруженных сил из страны, не будет реализован.

По его мнению, решение о высылке иностранных войск из Ирака не нуждается в парламентском мандате и, что возглавляемая США военная коалиция, которая, якобы борется с террористической группировкой ДАИШ* (ИГИЛ*, запрещенная в России), вошла в Ирак по просьбе багдадского правительства и может быть выведена письмом от правительства.

"Человек в здравом уме не может смириться с присутствием иностранного государства, которое навязывает свою собственную власть суверенной стране. Если вывод иностранных войск из Ирака является обвинением, то мы считаем это честью для себя, наших детей и наших внуков", - отметил Шаммари.

Он считает, что Соединенные Штаты должны уважать суверенитет государств и выполнять решения народов.