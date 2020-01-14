Киев не отвергает версию умышленной атаки на самолет в Иране

На Украине продолжают рассматривать версии авиакатастрофы, поскольку признание Ирана собственной вины в трагедии не отменяет чьего-то намеренного умысла сбить самолет, заявил помощник президента Андрей Ермак.

В Киеве сразу определили несколько версий, из которых приоритетным был ракетный обстрел. В настоящее время украинские эксперты работают на месте происшествия в Тегеране. В ближайшие дни ожидается приезд Украину представителей Ирана, которые доставят для расшифровки "черные ящики".

Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским выразил глубокие соболезнования и принес извинения за трагическую случайность со стороны иранских военных. В настоящее время в Иране идет тщательное расследование происшествия, и уже произведены аресты причастных к нему.

Украинский президент Владимир Зеленским своих сограждан заверил в том, что семьи погибших получат выплаты, а виновники катастроф "не отвертятся".

В Киеве заведено уголовное дело по статьям о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного судна, умышленном убийстве и уничтожении самолета.