Иран и Сирия намерены отправить американских военных домой

Президент Ирана Хасан Рухани предупредил о попытках США захватить контроль над нефтяными скважинами Сирии и призвал региональные государства не жалеть усилий для отправки американских военных домой.

"Сегодня вмешательство американцев в дела других стран и их попытки захватить нефтяные скважины Сирии четко показали, что они никогда не были обеспокоены интересами региональных государств", — сказал Рухани на встрече с премьер-министром Сирии Имадом Хамисом в Тегеране.

Президент Исламской Республики заявил, что Иран, Сирия и другие страны должны продолжать сотрудничество в борьбе против терроризма и за возвращение сирийских беженцев на родину.

Присутствие США в регионе равносильно оккупации

Сирийский премьер Хамис призвал все страны выступить против незаконного американского присутствия в регионе, которое назвал вопиющим примером оккупации.

Он подчеркнул важность торгово-экономического сотрудничества между Дамаском и Тегераном, отметив, что Иран является главным приоритетом для Сирии в процессе восстановления разрушенной войной страны.