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Anadolu: Хафтар готовит наступление на Триполи

Мир

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар планирует наступление на Триполи, чтобы занять город и вытеснить силы Правительства национального согласия. Об этом сообщило турецкое информационное агентство Anadolu.

В распоряжении агентства есть разведданые, что ЛНА начали стягивать войска на южных рубежах Триполи. Других подтверждений о намерениях Хафтара пока не поступало.

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