Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар планирует наступление на Триполи, чтобы занять город и вытеснить силы Правительства национального согласия. Об этом сообщило турецкое информационное агентство Anadolu.
В распоряжении агентства есть разведданые, что ЛНА начали стягивать войска на южных рубежах Триполи. Других подтверждений о намерениях Хафтара пока не поступало.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.