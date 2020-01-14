Anadolu: Хафтар готовит наступление на Триполи

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар планирует наступление на Триполи, чтобы занять город и вытеснить силы Правительства национального согласия. Об этом сообщило турецкое информационное агентство Anadolu.

В распоряжении агентства есть разведданые, что ЛНА начали стягивать войска на южных рубежах Триполи. Других подтверждений о намерениях Хафтара пока не поступало.