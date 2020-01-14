Даже не выслушала: Меган Маркл пошла против Елизаветы II

Супруга принца Гарри Меган Маркл отказалась слушать королеву Великобритании Елизавету II. В понедельник королевская семья провела закрытое совещание. Маркл находилась в этот момент в Канаде. Планировалось, что она примет участие в беседе по телефону, однако в последний момент она отказалась.

Принц Гарри заверил присутствующих, что "в этом нет необходимости". Об этом сообщило издание Evening Standard со ссылкой на источник в королевском дворе. По итогам закрытого совещания королева Елизавета II сообщила, что поддерживает позицию принца Гарри и его жены Меган Маркл.