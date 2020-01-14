Республиканцы отвергают призыв Трампа снять с него обвинения

Соратники по партии отклонили призыв президента США Дональда Трампа немедленно снять с него обвинения, а не придавать им законную силу, ибо он их считает мистификацией.

Республиканцы, большинство из которых не собираются осуждать Трампа, заявили, что немедленное снятие обвинений с президента страны не получит одобрения в суде Сената.

Импичмент Трампу грозит из-за обвинения его демократическим большинством в Сенате в злоупотреблении властью. Президент США, по мнению демократов, заставлял украинские власти проводить расследование в отношении его соперника на будущих выборах Джо Байдена.

Судебный процесс в Сенате еще не начался, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси не установила сроки проведения голосования. Однако демократы заявили, что голосование, возможно, состояться в ближайшие дни.

А Дональд Трамп может станет третьим среди всех президентов Соединенных Штатов Америки, которым объявляли импичмент.