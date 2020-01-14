США стремятся остановить импорт иранской нефти в Китай

Американские чиновники оказывают давление на Китай, чтобы остановить импорт нефти в страну из Ирана, сообщает Агентство по ценообразованию на нефть S&P Global Platts.

Администрация Трампа пообещала свести экспорт нефти из Ирана к нулю, но его поставки топлива в страны, прежде всего, Азии, по-прежнему остаются очень высокими. Китай, например, закупает нефть у Исламской Республики в количестве 200 000 баррелей в день.

Элизабет Розенберг, директор энергетической программы Центра новой американской безопасности, считает, что санкции в отношении импорта иранской нефти в Китай обязательно будут установлены, это только вопрос времени.

Пекин на санкции Вашингтона реагирует жестко

Правительство США уже ввело санкции в отношении ряда китайских предприятий, в том числе, государственной энергетической компании Zhuhai Zhenrong и дочерних компаний Cosco Shipping Corporation, за перевозку иранской сырой нефти.

В Китае не приняли ограничительные американские меры, заявили, что они равносильны "запугиванию", и продолжили торговлю с Ираном на законных основаниях.

На прошлой неделе администрация США объявила о новых санкциях, нацеленных на несколько отраслей промышленности Ирана, что отразится и на китайских компаниях, которые сотрудничают с Исламской Республикой.

В Пекине отреагировали жестко и призвали США "немедленно прекратить" санкции в отношении китайских компаний за поддержку деловых связей с Ираном.