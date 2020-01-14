Власти Ирана заявили о планах выслать из страны британского посла Роберта Макэйвора. Его обвиняют в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Об этом заявил представитель судебной власти Ирана Голям Хосейн Эсмаили.

"Лица, которые пользуются дипломатическими привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать законы и правила принимающих стран и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела. Согласно международному праву, такой человек считается персоной нон грата. Иранский народ ожидает, что этот человек будет выслан из страны, также этого требует и международное право", - пояснил Эсмаили.