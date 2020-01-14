Роухани призывает к созданию трибунала для расследования авиакатастрофы

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что все виновные в ненамеренном попадании ракет в украинский пассажирский самолет под Тегераном, должны быть привлечены к ответственности специального трибунала.

По мнению президента Ирана, трагедия, произошедшая с украинским авиалайнером — это не рядовой случай, который требует, чтобы власть создала специальный суд под председательством верховного судьи, с участием самых профессиональных экспертов в этой области.

Известно, что рейс PS752 международной авиакомпании Ukraine следовал в Киев. На его борту находились, в основном, иранские и канадские пассажиры. Самолет разбился через несколько минут после взлета недалеко от столицы Ирана.

В своих первоначальных оценках иранские официальные лица связывали катастрофу с техническим сбоем и отвергали возможность того, что самолет был сбит ракетами.

Однако после проведения тщательного расследования генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опубликовал заявление, в котором признал, что украинский самолет был сбит ракетой, выпущенной "непреднамеренно" из-за "человеческой ошибки".