Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что вывод американских войск из Африки обернется "плохими новостями". Поэтому французский лидер попросил власти США не делать этого. Такое заявление Макрон сделал во время саммита с участием президентов Нигера, Мавритании, Мали, Чада и Буркина-Фасо.
"Я хотел бы убедить президента Трампа в том, что борьба с терроризмом, которой он глубоко привержен, разворачивается и в этом регионе", - рассказал французский лидер.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.