Макрон попросил США не выводить войска из Африки

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что вывод американских войск из Африки обернется "плохими новостями". Поэтому французский лидер попросил власти США не делать этого. Такое заявление Макрон сделал во время саммита с участием президентов Нигера, Мавритании, Мали, Чада и Буркина-Фасо.