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Источник Правда.Ру

В Германии проходят рейды в поисках чеченских боевиков

Мир

Полиция Германии провела рейды по всей стране в связи с предполагаемым заговором боевиков чеченского происхождения, сообщают в берлинской Генеральной прокуратуре.

"По подозрению в планировании насильственного акта, угрожающего государству, проходят задержания в Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии", — говорится в "Твиттере" генпрокуратуры.

Как сообщают представители правоохранительных органов, целью задержаний стали боевики чеченского происхождения. Однако неизвестно, сколько всего человек было арестовано.

За последние годы Германия подверглась нескольким нападениям террористического характера. Самый смертоносный теракт произошел в 2016 году, когда выходец из Туниса угнал грузовик, въехал на нем на Рождественский рынок в Берлине и убил 12 человек.

В органах внутренней безопасности Германии предупреждают о повышенном риске, который возник в настоящее время, благодаря боевикам ИГИЛ* (организация, запрещенная в РФ), возвращающимися из Сирии и северного Ирака. 

 

Темы теракты полиция германии чеченские боевики генпрокуратура германии
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