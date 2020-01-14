ЕСПЧ не увидел политической подоплеки во втором деле Ходорковского

Европейский суд по правам человека отказался признать политическим второе уголовное дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Им отказали в присуждении компенсаций. В частности, представители ЕСПЧ усомнились в том, что российские власти нарушили статью 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Ранее Ходорковский обвинял Россию в нарушении принципа презумпции невиновности. По его словам, еще до вынесения приговора президент России Владимир Путин неоднократно публично называл его "мошенником", а также намекал на причастность Ходорковского к заказным убийствам.