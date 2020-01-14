Суд в Швейцарии оправдал активистов, отметив опасность тающих ледников

Апелляционный суд в Швейцарии признал климатических активистов, устроивших сидячую забастовку в банке, невиновными в нарушении границ частной собственности.

Группа молодых людей еще в 2018 году сидя протестовала в лозаннском филиале Credit Suisse против спонсорского сотрудничества банка и теннисиста Роджера Федерера. С точки зрения активистов, банк ведет недостаточно экологическую инвестиционную политику, спонсируя при этом известных людей.

Тогда активисты были обвинены в нарушении границ частной собственности и оштрафованы на 21 600 швейцарских франков ($22 200).

От банков требуют прекращения финансирования проектов ископаемого топлива

Однако активисты подали апелляционную жалобу и на суде утверждали, что находились в банке перед лицом "неминуемой опасности". На этот раз судья Филипп Коллоу с ними согласился, отметив тающие ледники страны.

"Неминуемая опасность, связанная с изменением климата, означает, что активисты не были виновны в нарушении границ частной собственности, когда они заняли швейцарский банк, чтобы потребовать прекращения финансирования проектов ископаемого топлива", — постановил судья.

В последнее время усиливается давление на финансовый сектор Швейцарии с целью прекратить финансирование добычи ископаемого топлива. Тысячи студентов устраивают протестные марши в швейцарских городах, требуя от властей активных действий по изменению климата.