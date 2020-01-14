Озвучили тайные версии крушения украинского Boeing в Иране

Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказывал о версиях, которые рассматривает ведомство относительно крушения самолета в Иране. Он поведал СМИ только одну версию, которую считали приоритетной, — о поражении самолета ракетой. Остальные версии так и остались тайной.

Агентство УНИАН выяснило, что именно предполагали украинские власти о крушении Boeing в Тегеране. По информации агентства, иранские власти могли специально сбить самолет, чтобы помешать "эвакуации резидентуры США в Тегеране". Также на Украине считали, что в самолете могли находиться ученые, причастные к иранским ядерным или ракетным программам.